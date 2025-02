Au cœur d’une troupe d’actrices et d’acteurs à l’expressivité éclatante, Anna Mouglalis porte les désarrois de Phèdre à un haut niveau d’incandescence. Élaborée par la metteuse en scène Anne-Laure Liégeois, cette vision âpre et furieuse de la tragédie de Racine dit avec force la valeur universelle des bouleversements humains.

Un plateau nu, à la noirceur absolue, au centre duquel se dessine, au sol, un espace de jeu rectangulaire. Ce dernier est borné — au lointain, à cour, à jardin — par trois canapés, également couleur d’obsidienne, comme le sont les costumes d’inspiration contemporaine et les élans d’existence qui bouillonnent dans cette Phèdre à l’énergie volcanique, conçue par Anne-Laure Liégeois. C’est là, sur scène, mais aussi au sein de la salle, parmi les spectatrices et spectateurs, que vont se déployer, dans un embrasement sans répit, les cinq actes de la tragédie de Racine. L’obscurité est extrême. Ainsi que les émotions qui se vivent, à plein, dans une proposition à la radicalité audacieuse. La metteuse en scène (qui interprète Panope) ne s’est pas cachée derrière la beauté hiératique des alexandrins. Prenant à bras-le-corps la matière ardente de la pièce, la formidable troupe qu’elle a constituée autour d’Anna Mouglalis (qui incarne le rôle-titre) fait vibrer les tourments charnels et intimes de chaque protagoniste. Elle nous plonge dans des folies de passion, de désir, de colère, débordant les visions éthérées qui ont pu faire, en d’autres occasions, la grandeur de ce théâtre classique.

Déchaînements et intranquillité

Ici, tout n’est que déchaînements et intranquillité. Les affects, comme les tempéraments, s’expriment à travers l’impressionnante puissance des vers, mais aussi par le biais de corporalités fougueuses, de cris déchirants, de regards et de gestes enfiévrés. Ulysse Dutilloy-Liégeois (Hippolyte), Olivier Dutilloy (Thésée), Ema Haznadar (Ismène), Liora Jaccottet (Aricie), David Migeot (Théramène) et Laure Wolf (Œnone) confèrent à leurs personnages une densité vigoureusement humaine. Êtres de chairs et de sentiments, ils et elles font face à la révolte d’une femme qui voudrait pouvoir répondre librement aux exigences de son intériorité. Une femme d’aujourd’hui ? Ô combien. Tout autant que d’hier. Une femme indocile, déchirée, que l’on voit se débattre avec elle-même et avec les autres. Le monde qui est le sien, qui est le nôtre, restreignant ses aspirations, condamnant ses bouleversements, lui dénie le droit d’être qui elle est. Elle ne le supporte pas. Qui le supporterait ? Nous confrontant au poids de sa souffrance et de sa fureur, elle descend de son piédestal pour faire briller la splendeur guerrière d’un soleil noir.

Manuel Piolat Soleymat