Evelyne Pelletier interprète avec maîtrise et finesse le texte remarquable de Christiane Singer, dans la mise en scène de Philippe Lanton. Une pièce aboutie, profonde, nourrissante, qui traverse en sept étapes la vie d’une femme.

« Pourquoi sept nuits me demanderez-vous ? Parce que Dieu a créé le monde en sept jours et qu’il a donné aux femmes la garde des nuits. Il faut en comprendre la raison. Les nuits sont trop immenses, trop redoutables pour les hommes. Non, bien sûr, que les femmes soient plus courageuses ; elles sont seulement plus à même de bercer sans poser de questions ce que la nuit leur donne à bercer : l’inconnaissable. » C’est ainsi à la traversée secrète d’une vie que nous invite Christiane Singer, au fil d’une écriture forte, précise, ample, qui à l’heure où la mère est sur le point de disparaître offre une plongée introspective en sept étapes depuis l’enfance. Une plongée qui éclaire la densité des relations qui constituent ce qui détermine l’essence de la vie, qui parcourt avec une finesse et une poésie infiniment délicates les mystères de l’âme. La filiation, l’aventure de l’amour, la naissance du fils, la cruauté de la mort…

Hymne à la vie

Malgré les épreuves insupportables, le désir de vivre finit par triompher. L’écriture s’aventure au-delà de la surface des choses, au cœur de questionnements essentiels. Au début, Livia est une petite fille, elle a sept ans, et sa mère part avec elle à la rencontre d’un prisonnier allemand dans Berlin bombardé. Plus tard advient la naissance du désir. Dans un espace épuré, subtilement sculpté par les lumières, l’interprétation d’Évelyne Pelletier impressionne. En dialogue avec des voix off parfaitement posées, en adresse au public, la comédienne fait entendre le souffle poétique et la sincérité poignante de ce texte fort. Maîtrisée de bout en bout, la traversée impeccablement mise en scène par Philippe Lanton propose un voyage qui sans aucun effet de facilité accorde aux mots leur pleine valeur.

Agnès Santi