Jean-Yves Brignon signe une mise en scène d’Andromaque avec quatre excellents comédiens

Quatre excellents comédiens s’emparent de la pièce de Racine et l’interprètent avec passion et fougue. Jean-Yves Brignon met en scène cette tragique chaine amoureuse en restant au plus près du texte de 1667.

Il y a cette grosse corde installée dès le début sur le plateau par les interprètes, délimitant leur futur espace de jeu. Lorsqu’ils y mettent le pied, Emma Debroise, Suzanne Legrand, Jean A. Deron et Augustin Guibert sont respectivement Hermione & Céphise, Andromaque & Cléone, Oreste & Phœnix, Pyrrhus & Pylade. En dehors de cet espace, les comédiens assistent aux différents actes, se changent, rentrent dans leurs personnages, préparent leurs interventions, de dos ou à vue. Dans les scènes où presque toujours les personnages sont en duo, leur permettant d’être distribués dans chacun deux personnages, les relations d’amitié, d’amour et de pouvoir imaginées par Racine prennent le temps de se construire, d’émerger sur le plateau et d’habiter leurs interprètes. Ici, ces derniers ne s’effacent pas derrière leurs rôles, ils les prennent au contraire à bras le corps et s’y confrontent, luttent avec eux contre la fatalité de leur terrible situation qui, rappelons-le, s’illustre ainsi : « Oreste aime Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui aime Hector, qui est mort ».

Sur le plateau, la passion et la rigueur théâtrale dominent

Un ensemble de relations se tisse en dehors et sur le plateau. Elles sont au cœur de cette mise en scène. Hors du champ de jeu, les regards confirment qu’elles ne sont pas seulement raciniennes. Parallèlement au contexte de guerre qui accompagne l’épopée romantique de nos héros, la passion domine dans cette mise en scène. Les 1648 alexandrins, aussi complexes à assimiler qu’à déclamer, s’en font ici le support plutôt que l’obstacle, emportant le public dans l’ardeur théâtrale qui se déploie sur le plateau. C’est une vraie belle partition qui s’y joue, pure et au plus près de ce que l’on peut imaginer de l’incarnation de ces personnages. Rigueur et précision de la langue sont au rendez-vous. La création lumière enfin, signée Vincent Lemoine, discrète et sans faste mais essentielle, permet à l’ensemble de la distribution de se situer dans l’avancée de leurs destins respectifs et de constituer sur le plateau des tableaux de plus en plus sombres. Alors que surviennent la mort et les châtiments, le public assiste à une fin tragique attendue, menée à terme avec succès.

Louise Chevillard