Dans Sentinelles, Jean-François Sivadier conduit avec sa maestria habituelle une réflexion à la fois drôle et stimulante sur la création artistique.

Trois amis, trois artistes qui à travers leurs approches radicalement différentes de la musique explorent le rapport à la création. Pourquoi l’un adore-t-il Mozart quand l’autre le déteste ? La création est-elle un combat politique ou une activité narcissique ? L’amitié est-elle compatible avec l’admiration ?… Sous la houlette de Jean-François Sivadier, qui s’inspire de Thomas Bernhard, et dirige trois comédiens virtuoses – Vincent Guédon, Julien Romelard et Samy Zerrouki – la réflexion sur l’Art se fait drôle et stimulante, et se mêle aux tensions qui compliquent les rapports entre les trois personnages. Une histoire d’amitié et d’affrontement autour de conceptions radicalement différentes.

Eric Demey