Le seule en scène écrit et interprété par Joëlle Fossier-Auguste ravive les couleurs des formidables engagements d’avant-garde de cette figure du siècle des Lumières, surtout connue pour être l’autrice de La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Un portrait vibrant, interprété avec talent, éclairant le caractère épique de cette vie de pionnière.

Signée par Joëlle Fossier-Auguste, la pièce conforte la propension dramaturgique de l’autrice à écrire des récits de vie de femmes d’exception, qui, par leur hardiesse en leur temps, sont aujourd’hui nos contemporaines. On peut citer : Comtesse de Ségur, née Rostopchine, Mère Teresa Ombre et Lumière, Inoubliable Sarah Bernhardt, Blanche de Castille en Majesté, Marie Marvingt corps et âme. Cette Olympe de Gouges, plus vivante que jamais a connu une première existence la saison dernière sur les planches du théâtre du Lucernaire avec Cécile Monsarrat dans le rôle-titre et Pascal Vitiello à la mise en scène. La reprise au Théâtre de La Divine Comédie permet à l’autrice d’incarner l’héroïne, soutenue sur le plan scénographique, au montage son et à la vidéo, par Elisabeth Schweitzer. Sa sobriété de jeu très émouvante, alliée à une savoureuse vivacité de ton, éclaire avec panache l’existence de cette figure féminine lumineuse, mue par cet extraordinaire sentiment de liberté qui lui coûta la vie en 1793.

Un seule en scène puissant et délicat

Simple et sobre, le décor est doté d’un fort pouvoir évocateur : dans la cellule de la Conciergerie, Olympes de Gouges attend son procès en ayant une conscience aigüe de ce qui l’attend en cette période de Terreur. À l’avant-scène, un bureau écritoire improvisé flanqué de sa chaise, à l’arrière-plan un paravent, dans le fond des rideaux qui serviront de support aux images accompagnant le récit. Le monologue se déploie, alerte, parfaitement rythmé. À Fabien, son geôlier sous le charme, elle se confie. Les anecdotes biographiques se chargent de sens, celui des combats qui vont être les siens dans cette époque animée par l’esprit des Lumières. Le récit éclaire la pluralité des causes défendues par cette féministe de la première heure, femme de Lettres et activiste politique. Il met l’accent sur le courage et la détermination sans faille de cette femme libre d’esprit qui, sachant que son heure est venue, croit aussi que l’avenir lui appartient. Tragique, l’épilogue, à l’image du spectacle délicatement traité, est également plein d’espoir.

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens