La Compagnie Les Veilleurs d’Émilie Leroux débute avec Laughton un cycle de création sur le sentiment d’inadaptation. À partir du texte de Stéphane Jaubertie, la troupe tisse un premier volet au sein de la sphère familiale, centré sur la place de l’enfant.

Dans la famille de Laughton, chacun se réfugie où il peut pour échapper aux incertitudes quotidiennes : dans l’écriture, dans le jardinage… Laughton, entre ses deux parents trop occupés et son petit frère, s’efforce de trouver sa place. Il rencontre une camarade de classe, Vivi, qui, elle, s’invente une autre vie. Les secrets de famille et les non-dits n’ont alors qu’à bien se tenir. Émilie Le Roux donne aux personnages une profondeur essentielle, celle de leurs colères, de leurs impossibilités et de leurs angoisses.

Comment être au monde ?

Laisser le plateau vide, sur lequel « la portée symbolique de la pièce aura de la place pour résonner », permet à la compagnie d’y accumuler au fur et à mesure les éléments qui composent l’environnement de Laughton : les feuilles d’automne – que le père ramasse – et les feuilles d’écriture – que la mère noircit. La tension familiale et l’humour de Vivi s’y confrontent, tandis que Laughton est en quête de sa propre réalité. Ici l’enfant se fait support malgré lui des blessures des adultes qui l’entourent, lui confisquant le droit de grandir sereinement.

Louise Chevillard