Après Pierre Dux en 1938, Jacques Charon en 1964 et Denis Podalydès en 2006, le metteur en scène Emmanuel Daumas signe une nouvelle production de Cyrano de Bergerac à la Comédie-Française. Emmenée par Laurent Lafitte dans le rôle-titre, cette version sans arrière-plan du drame héroïque d’Edmond Rostand s’enferme dans les facilités du divertissement.

On connaît, bien sûr, la matière haute en couleur et riche en contrastes de l’histoire élaborée par Edmond Rostand pour son œuvre-monument, Cyrano de Bergerac, jouée pour la première fois en 1897, à Paris, au Théâtre de la Porte-Saint-Martin. On aime ses morceaux de bravoure et ses effloraisons sentimentales, ses saillies comiques et ses épanchements pathétiques. On en a vu de nombreuses versions. Au théâtre comme sur grand écran. Les années passent et l’attrait pour ce classique reste intact. On a le goût de réentendre ses vers et ses tirades devenues célèbres. De réenvisager à travers de nouveaux corps, de nouvelles voix, de nouveaux imaginaires, les aliénations du trio amoureux placé au cœur de cette comédie virant au drame. Le goût d’interroger encore, et toujours de différentes façons, les soubassements du pacte faustien que concluent Cyrano (Laurent Lafitte) et Christian (Yoann Gasiorowski) par amour pour Roxane (Jennifer Decker). Mais à la Comédie-Française, dans la mise en scène créée le 8 décembre dernier Salle Richelieu par Emmanuel Daumas, Cyrano de Bergerac devient trivial et ennuyeux. Où sont passés le charme ambigu et la profondeur altière de cette pièce qui, quoique flamboyante, bien que tumultueuse, dévoile aussi de la sensibilité, toute une palette de sentiments mystérieux ?

La superficie des choses

La troupe réunie par Emmanuel Daumas, si l’on excepte la présence de Jennifer Decker, se révèle exclusivement masculine. Une drôle d’idée lorsqu’on travaille à la Comédie-Française… Tout au long de la représentation, les comédiens qui endossent les rôles féminins de la pièce s’en donnent d’ailleurs à cœur joie. Se travestissant, ils s’amusent à vouloir faire rire, font des clins d’œil répétés aux publics, se lancent dans des effets déclamatoires qu’ils offrent avec satisfaction aux spectatrices et spectateurs. Tout cela frôle le cabotinage. On sent chez ces interprètes surexpressifs une volonté permanente de distraire, de briller, de faire mouche. Installée dans une esthétique au clinquant volontairement kitsch, cette version sans horizon de Cyrano de Bergerac s’en tient à ce qui est proclamé. Autant dire à la superficie des choses. Elle néglige le trouble, l’inconscient, les espaces secrets qui font des grands textes ce qu’ils sont, qui leur permettent de pouvoir être réinventés. Emmanuel Daumas occulte ici toute possibilité de surprise, toute chance de questionnement. Il enfonce les portes ouvertes d’un théâtre qui ne prend pas le risque de la redécouverte.

Manuel Piolat Soleymat