« Underdogs » d’ Anne N’Guyen, une histoire de la contestation

À La Briqueterie, Anne Nguyen déplie une histoire de la contestation liée à celle de la danse hip-hop et de la musique noire américaine grâce à un trio dynamique.

Une danseuse et deux danseurs nous entraînent dans une histoire des outsiders, des laissés-pour-compte, de ceux qui ont germé dans la marge. Anne Nguyen, as du break, distille depuis presque une vingtaine d’années des spectacles qui font exploser les gestuelles hip-hop, en restant reliée au terreau contestataire dans lequel cette culture a germé. Armée d’une bande son détonante jazz, hip-hop et soul, qui met en valeur les musiciens américains noirs, elle déploie à travers leurs gestes, qui oscillent entre l’abstrait et le narratif, des récits de lutte, de violence, de résilience et de joie. Grâce à leur énergie hors norme, les trois acolytes aux styles singuliers éclairent les prémices de cette culture, loin des images d’Épinal de virtuosité associées à la danse break.

Belinda Mathieu