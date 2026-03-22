Jeanne Desoubeaux met en scène Avec les pieds, un huis clos familial fantaisiste écrit par Nicole Genovese, avec une création musicale de Jérémie Arcache.

Jérémie Arcache est un compositeur polyvalent et éclectique. Avec le projet orchestral Code, il favorise la rencontre entre artistes du répertoire classique et ceux des musiques actuelles. Depuis 2013, il collabore avec Jeanne Desoubeaux, et a notamment arrangé la partition de Bizet pour l’adaptation hors les murs de Carmen par la metteuse en scène française. Sur un texte de Nicole Genovese, Avec les pieds invite les spectateurs à un repas de la famille Moute où un acacia, qui a poussé au milieu du salon, se glisse entre le père, la mère et le fils. Écrite à partir de témoignages collectés dans le cadre d’une commande du Théâtre de la Poudrerie à Sevran, cette fiction comique plonge dans un monde imaginaire qui, sous la forme d’une fable musicale tissée de chansons, de dialogues ciselés et d’acrobaties de situation, se fait miroir du nôtre.

Gilles Charlassier