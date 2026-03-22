La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°341
mars 2026
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Classique / Opéra - Agenda

Jeanne Desoubeaux met en scène « Avec les pieds », un huis clos familial fantaisiste écrit par Nicole Genovese

Jeanne Desoubeaux met en scène « Avec les pieds », un huis clos familial fantaisiste écrit par Nicole Genovese - Critique sortie Classique / Opéra Montigny-le-Bretonneux Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - Scène nationale
©Légende : Avec les pieds, mise en scène Jeanne Desoubeaux Crédit : Jean-Louis Fernandez
Légende : Avec les pieds, mise en scène Jeanne Desoubeaux Crédit : Jean-Louis Fernandez

Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines / Théâtre musical

Publié le 22 mars 2026 - N° 342

Jeanne Desoubeaux met en scène Avec les pieds, un huis clos familial fantaisiste écrit par Nicole Genovese, avec une création musicale de Jérémie Arcache.

Jérémie Arcache est un compositeur polyvalent et éclectique. Avec le projet orchestral Code, il favorise la rencontre entre artistes du répertoire classique et ceux des musiques actuelles. Depuis 2013, il collabore avec Jeanne Desoubeaux, et a notamment arrangé la partition de Bizet pour l’adaptation hors les murs de Carmen par la metteuse en scène française. Sur un texte de Nicole Genovese, Avec les pieds invite les spectateurs à un repas de la famille Moute où un acacia, qui a poussé au milieu du salon, se glisse entre le père, la mère et le fils. Écrite à partir de témoignages collectés dans le cadre d’une commande du Théâtre de la Poudrerie à Sevran, cette fiction comique plonge dans un monde imaginaire qui, sous la forme d’une fable musicale tissée de chansons, de dialogues ciselés et d’acrobaties de situation, se fait miroir du nôtre.

 

Gilles Charlassier

A propos de l'événement

Avec les pieds
du mercredi 8 avril 2026 au samedi 11 avril 2026
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - Scène nationale
place Georges Pompidou, 78180 Montigny-le-Bretonneux

Les 8 et 10 avril à 20h30, le 9 avril à 19h30 et le 11 avril à 18h.

Tél. : 01 30 96 99 00. Durée : 1 heure.

Tous les articles Classique / Opéra

A lire aussi sur La Terrasse

x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur la musique classique

S'inscrire à la newsletter
92000abonnés
0abonnés
50400abonnés
5367abonnés
article suivant

Redécouverte de Clémence de Grandval
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur le Classique / l'Opéra

S'inscrire