En choisissant d’adapter la prose de Montaigne et de la porter à la scène, Hervé Briaux entreprend de gravir une montagne. Montaigne, les essais est un seul-en-scène d’une heure qui ne manque pas d’élégance, et traverse à une vitesse météorique quelques-unes des plus belles pages du grand auteur.

C’est une pensée profondément humaniste, et apaisante, que celle de Montaigne. En même temps que c’est une pensée vive, et qui se révèle pleine d’humour et d’amour de la vie. C’est une parole de tolérance, dominée par la raison, qui n’en est que plus précieuse à recevoir en ce mois de juillet 2024. Même s’il s’agit d’une pensée située, comme on le dirait maintenant, celle d’un nanti qui est fier de ne savoir rien faire d’autre que de penser, parce qu’il a des gens pour accomplir toutes ses besognes pour lui. Montaigne, les essais commence comme Les Essais eux-mêmes, par la parabole de la femme et de son veau, illustrant la force de l’habitude. Dans son travail d’adaptation, Hervé Briaux a procédé par ponctions soigneusement choisies, et il a préservé le texte d’origine autant qu’il l’a pu : on a le plaisir d’entendre combien la plume de l’auteur était élégante, et combien l’homme de théâtre a su ne pas la trahir.

Une leçon d’interprétation

Hervé Briaux sait, magnifiquement, comment incarner cette parole sur scène. Sa stature, sa voix grave, son regard vif et malicieux, son visage incroyablement expressif : on se figure aisément qu’il pourrait s’agir là de Montaigne lui-même, bien que le comédien soit vêtu comme à la ville. Le fait que Les Essais soient rédigés à la première personne aide évidemment l’identification. Le jeu d’Hervé Briaux ne souffre aucun défaut : sa diction est parfaite et il se glisse avec aisance dans les formules les plus difficiles et les rend, par son sens de la prosodie, absolument limpides. Il navigue au travers de ce texte joué plusieurs centaines de fois avec l’assurance de la familiarité, mais aussi avec une gourmandise et une truculence qui indiquent qu’il n’en est pas lassé. Dommage que le spectacle ne ménage pas davantage de pauses, de sorte à ce que nous puissions méditer un peu pour nous-mêmes ces belles idées sur la mort, la fréquentation des livres, les voluptés de l’existence : c’est un spectacle auquel on vient davantage pour voir une performance de comédien que pour recevoir un cours de philosophie.

Mathieu Dochtermann