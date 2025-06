Unanimement saluée par le public et la critique lors de sa création, la pièce soulève des enjeux qui trouvent une résonnance dans l’actualité la plus brûlante : celle des victimes de guerre.

Deux fossoyeurs de guerre à la routine imperturbable, plongés dans le quotidien de l’horreur, voient leur macabre rituel chamboulé par l’arrivée d’une femme, La Rescapée. Les deux hommes s’engagent alors dans une succession de dialogues et de revendications absurdes tandis que La Rescapée, figure poétique et énigmatique, raconte son histoire et celle de tous les autres « pour qu’ils ne disparaissent pas ». « La pièce est née de la nécessité de donner une voix aux victimes de guerre », note le metteur en scène Alexandre Tchobanoff qui ajoute : « J’ai été bouleversé. Sans tomber dans la brutalité du réel, l’auteur a choisi d’écrire une pièce qui alterne entre absurde et poésie. J’ai fait le choix d’une mise en scène sobre et épurée pour laisser toute sa place au texte et à ses personnages ».

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens