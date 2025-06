Clément Marchand reprend Frère(s), sa première pièce et sa première mise en scène. Une comédie douce-amère très réussie sur le monde de la gastronomie, le prix des étoiles et l’enfer des fourneaux.

Réseaux sociaux où chacun poste les photographies de ce qu’il mange, succès des émissions où s’affrontent des candidats avides de devenir stars de la julienne et as de la coupe en mirepoix, annonce médiatique de l’obtention d’une étoile plus attendue que celle d’un prix Nobel : la gastronomie a le vent en poupe ! Nombreux sont ceux qui rêvent de devenir les grands maîtres de cet ordre qui érige le plaisir en art. Mais la fraternité n’est pas toujours de mise au sein de cette confrérie exigeante : Vatel n’est pas la seule victime des aléas du métier ! Combien d’humiliations et de vexations, combien de santés, de vies privées et d’amours sacrifiées pour survivre dans la chaleur des cuisines, passer de commis à second, et devenir un jour le chef qui aboie des ordres auxquels tous obéissent sans broncher ? Clément Marchand s’inspire du théâtre-récit pour raconter cet univers impitoyable. Il imagine l’histoire d’amitié entre Maxime et Emile, qui se rencontrent lors de leurs études en CAP cuisine et grandissent ensemble, l’un avec l’autre et l’un contre l’autre.

Les marches du palais

Comme dans les romans d’apprentissage, les héros sont flamboyants et fébriles, attachants et drôles, émouvants et sincères. Guillaume Tagnati et Jean-Baptiste Guinchard incarnent ces deux frères d’armes avec un très solide talent. Le premier est un Maxime tout en nerfs, assoiffé de reconnaissance, d’abord rétif à la discipline et bientôt soumis aux diktats de la réussite et de son coût humain. Le second campe un Emile doux, rêveur et timide, qui fait le chemin inverse de son ami, de la docilité à la révolte. Hormis l’intérêt ethnographique d’une pièce qui décrit parfaitement les coulisses de la restauration et l’envers du décor, les aventures de ces deux maîtres queux brossent un touchant portrait de l’amitié et du difficile métier de vivre quand on veut rester libre en faisant profession de servir le plaisir des autres. La chorégraphie de Delphine Jungman fait danser les corps pour raconter les émotions que le texte dissèque avec sensibilité, humour et pudeur. Poésie et réalisme tiennent élégamment en équilibre. La scénographie de Natacha Markoff, les lumières de Julien Barrillet, les musiques de Patrick Biyik sont autant d’ingrédients qui participent à la qualité de ce spectacle aux petits oignons, efficace et goûteux.

Catherine Robert