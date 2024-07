Prix SACD du meilleur spectacle vivant 2023, cette appropriation de La nuit des rois fourmille d’inventivité. La drôlerie du spectacle, assise sur une fine entente du texte, est mise au service de l’entente de la pièce dans ses moments amoureux les plus fameux. Rafraîchissant et réjouissant.

Dans la veine de ce théâtre fantasque et décalé qui est le sien, cette nouvelle création de la metteuse en scène Eline Schumacher prend cette Nuit des rois shakespearienne à contre-pied. Les puristes pourront s’en émouvoir. Mais ce serait passer à côté de la virtuosité à l’œuvre dans cette appropriation de la pièce recentrée sur les histoires d’amour qui la peuplent et transposée dans notre monde contemporain. Réunies au sein d’un atelier théâtre dans une salle de gym, six personnes sont là pour aller mieux. L’animatrice qui devait les prendre en charge pour jouer le texte cathartique choisi, La Nuit des rois, ne se montre pas. Le groupe, avec plus ou moins de motivation, et pour certains membres beaucoup d’imagination, forme troupe, et prend les choses en main.

Un sens comique étonnant et révélateur

Masqués d’entrée de jeu, les comédiens se travestissent encore pour devenir les personnages qu’ils ont à incarner dans la pièce de Shakespeare dans une distribution en dépit du bon sens qui, contrevenant à toute attente, ne manque de susciter le rire. Une hilarité stimulée par une veine burlesque et un comique de situation parfaitement assumé. Loin de tomber dans l’écueil de la caricature, le jeu des comédiens parle de bienveillance, de souci de l’autre, de respect de la différence, d’amour (pas si facile). Les masques tombent, en opérant comme des révélateurs sur le fond d’un florilège textuel qui, loin d’être un simple prétexte, fait résonner, comme si nous les entendions pour la première fois, les grandes scènes d’amour de La Nuit des rois.

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens