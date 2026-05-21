Thibault Rabiet, alias Moguiz au Théâtre des Bouffes Parisiens

Phénomène sur les réseaux sociaux, Thibault Rabiet, alias Moguiz, cartonne sur scène. Il y raconte son parcours artistique et fait revivre certains des personnages à postiche qui l’ont rendu populaire.

Prof, secrétaire, comptable, parents, enfants : Moguiz croque des héros ordinaires et apparemment banals pour faire surgir le rire, entre tendresse et ironie. Son rendez-vous quotidien sur Instagram, suivi par plus d’un million d’abonnés, a conduit Jean Robert-Charrier à lui proposer de monter sur scène. Le succès aidant, il joue les prolongations. Thibault Segouin, séduit par sa capacité à « traiter les personnages d’en face, et jamais d’en haut », le met en scène pour faire passer de l’écran de poche aux planches cette galerie de portraits « cousins des Deschiens, de Jacques Villeret ou de Sylvie Joly ». Grâce aux perruques de Florian Tronco, Moguiz donne visage et voix à « nos voisins, nos familles, nos albums photos, notre enfance », dit Thibault Segouin, dans un spectacle où l’acuité s’enrobe d’empathie et préfère la caresse au coup de griffe.

Catherine Robert