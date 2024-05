Festival Jazz à Vienne ouvert aux musiques « cousines »

Largement ouvert aux musiques « cousines », le festival Jazz à Vienne fait le plein de musiques, dans le cadre somptueux de son théâtre antique.

L’atout majeur de Jazz à Vienne : son théâtre à flanc de colline, bâti par les Romains, sur les hauteurs du Rhône. Cinq mille spectateurs en amphithéâtre, et l’impression de rester proche des musiciens, c’est la magie du lieu. Le festival reste fidèle à ce qui fait son succès depuis plusieurs décennies : des valeurs sûres, des noms prestigieux, des showmans qui assurent le spectacle. Funk, blues, soul, hip-hop, jazz vocal, cubain, éthio-jazz, klezmer… peu importe les étiquettes tant que le public finit debout. De Ibrahim Maalouf à Vulpeck (attention, les deux sont complets) en passant par Trombone Shorty, Oumou Sangaré, Caravan Palace, Hiromi, Diana Krall, Mulatu Astatke et un hommage inédit à Claude Nougaro… Les têtes d’affiche ont certes un air de déjà-vu mais il y a de bonnes raisons à cela. La scène du club en after sera l’occasion d’une série de concerts rajeunis et féminisés, ce qui est de bon augure.

Vincent Bessières