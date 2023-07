Éléonore Joncquez réussit à orchestrer brillamment la partition d’Ivan Viripaev, qui raconte diverses expériences d’êtres qui découvrent une vie extra-terrestre. Des chamboulements intérieurs, intimes, se déploient dans une joyeuse énergie qui célèbre la part d’inconnu du théâtre et la richesse de nos subjectivités.

L’écriture singulière d’Ivan Viripaev orchestre d’étonnants télescopages, de troublants frottements où au cœur d’une veine loufoque voire absurde émergent des pensées bouleversantes sur notre condition humaine, où au cœur du quotidien s’invite une profondeur métaphysique, sans aucun surplomb. Mettre en scène une telle écriture est un pari difficile qu’Éléonore Joncquez relève brillamment : le jeu de la langue se traduit remarquablement par le jeu de la mise en scène, qui agence avec un talent fou toutes les facettes paradoxales de la narration. Une narration qui fait entendre une suite de témoignages de personnes d’âges, métiers et ancrages géographiques très divers, dont la vie a été totalement transformée par une « rencontre » avec une vie extra-terrestre. Ce que ne dit pas le titre laconique, OVNI, c’est que l’essentiel n’est pas dans ce qui définit ou pas cette vie extraterrestre, ni même dans sa véracité, mais, comme nous l’explique la voix off de l’auteur au début de la pièce, dans l’effet produit sur les protagonistes. Un peu comme au théâtre, où la perception du spectateur est un enjeu essentiel…

Voyages cosmicomiques au centre de soi

Judicieusement, chaque personnage est installé dans un élément de décor qui caractérise son quotidien, sa subjectivité, son intimité. La jeune Australienne adepte de yoga sur son lit dans sa chambre, le top manager britannique en train de cuisiner, l’Américaine vendeuse dans la Trump Tower en train de faire la lessive (hilarante !), etc. Ils sont neuf en tout. Si chacun raconte son expérience singulière, la mise en scène les unit grâce à la danse et la musique, puis à l’une des protagonistes qui soudain s’affaire dans tout l’espace domestique. Les paroles intimes, très personnelles, forment un drôle d’échantillon, une sorte de kaléidoscope qui révèle avec humour quelque chose de notre espèce bien vulnérable. Grâce aux extra-terrestres, toutes sortes de chamboulements adviennent. L’une s’est soudain sentie dans une totale sécurité, l’un éprouve et découvre une infinie gratitude pour l’existence, un autre est soudain projeté dans l’enfance et sa méconnaissance du monde, une autre découvre la puissance de son être au monde qui relègue aux oubliettes tout ce « couinement » lamentatif qui l’environne, un autre encore comprend ce que signifie Dieu pour lui, une dernière découvre un chemin pour rentrer à la maison… Jusqu’à la venue d’un oligarque moustachu qui apporte quelques informations supplémentaires. Tous sont très précisément et finement incarnés par Salomé Ayache, Éléonore Joncquez, Bruno Blairet, Grégoire Didelot et Vincent Joncquez. C’est drôle, captivant, touchant, dans une légèreté comique savoureuse qui laisse voir aussi le mystère éphémère des êtres et la fragilité de notre humaine condition.

Agnès Santi