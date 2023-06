Dans une performance brillante, Gwendoline Gauthier interprète une jeune femme bouleversante issue du texte de Gary Owen, accompagnée de trois musiciens : Pierre Constant, Julien Lemmonier et François Sauveur. Une pièce aussi tragique qu’haletante sur la précarité et l’injustice, où le sacrifice prend une teneur bien particulière.

On va au théâtre pour écouter et voir des histoires du monde, des histoires de gens, des histoires touchantes, tristes, joyeuses. Lorsqu’on ne s’y attend pas, une pièce déchire le cœur et nous arrache des larmes, les vraies. Celles que Gwendoline Gauthier parvient à provoquer au terme d’une performance harassante. Elle joue Effie, jeune femme “paumée” du quartier populaire de Splott, en Irlande. Effie traîne, Effie boit, Effie se remet à peine d’une gueule de bois lorsqu’on la retrouve dans les bars du quartier. Effie fréquente Kevin, un « gros blaireau », est en coloc avec Leanne, une « putain de warrior ». Effie a une grand-mère aussi, qui travaille toujours au magasin et qui lui laisse des billets sur la table. Sa vie se répète chaque semaine, jusqu’au jour où, dans un bar, elle fait une rencontre qui va tout changer.

Le sacrifice d’Iphigénie touche violemment, en plein cœur

Ce n’est pas une énième histoire d’amour où une fille paumée se fait sauver par un homme. Ce n’est même pas une histoire d’amour. Ici, Effie a de la gueule et sait ce qu’elle veut. Dès le début, elle pique : « Mais vous là, chacun d’entre vous. Vous me devez quelque chose. Et ce soir – les mecs et les meufs, mesdames et messieurs, je suis venue pour ramasser ». Alors, que doit-on, nous public, à cette fille paumée ? C’est tout le talent du texte, qui dévoile petit à petit les éléments de son récit jusqu’à la révélation tragique, avec une grande maîtrise du suspense. Effie, avec un débit de parole captivant, crache d’un coup enfin ses mots sur la fin du service public, l’aide médicale, la maternité, l’injustice en général. Notre Iphigénie se sacrifie pour nous tous. En Belgique, comme en France, les coups pleuvent sur les plus précaires et Gwendoline Gauthier les incarne tous avec talent, réveillant notre empathie soudaine alors qu’en réalité nous savions tous déjà. Avec une grande humilité, le public applaudit enfin, à tout rompre, la performance inattendue.

Louise Chevillard