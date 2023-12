Issu de l’incubateur chorégraphique 1|2|3 du Centre Suzanne Dellal de Tel Aviv, Naya Binghi, Ophir Kunesch, Lal’el Pillora, Misan Miso Samara présentent leurs créations au Théâtre de la ville. La nouvelle garde de la danse israélienne est en route !

Représentée entre autres par les chorégraphes Ohad Naharin, Hofesh Shechter ou encore Sharon Eyal, la brillante scène israélienne s’affiche en France avec succès. Si l’on retient le style musclé, physique, et les émotions intenses qui semblent fédérer ces artistes, toute une diversité esthétique israélienne est à découvrir, rarement présente dans l’hexagone. Le programme 1|2|3, à lire Solo, Duet, and Trio, est l’occasion de découvrir de jeunes artistes de la région, leurs styles et leurs combats.

Diversité et engagement

Sorte d’incubateur chorégraphique, le programme 1|2|3 a été lancé en 2020 par le Centre Suzanne Dellal de Tel Aviv, qui a une mission de promotion et de soutien de la danse contemporaine en Israël. Conçu pour accueillir dix participants au départ, 1|2|3 est un programme de un an où chacun présente au fil de l’année un solo, un duo et un trio, qui sont autant d’étapes de sélection. Pour sa troisième édition, quatre artistes, Ophir Kunesch, Naya Binghi, Misan Miso Samara et Lal’el Pillora se sont démarqués et présentent au Théâtre de la ville leurs créations élaborées pendant cette année de résidence. La diversité esthétique et l’engagement politique sont de mise pour cette promotion 2023, avec Naya Bingh qui associe flamenco, musique arabe et danse contemporaine pour constituer un terrain de lutte, et Misan Miso Samara, palestinienne qui dévoile un solo, ode à la liberté.

Belinda Mathieu