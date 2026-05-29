Edouard Dossetto met en scène Hernani pour retrouver l’électrochoc que provoqua la pièce à sa création, en la transposant dans le milieu du grand banditisme, avec l’élan d’une force qui va !

En février 1830, Hernani transforma la salle du Français en champ de bataille entre partisans du théâtre classique et adeptes du drame romantique. Hernani, jeune noble qui s’est fait bandit, aime et est aimée de Doña Sol, nièce du duc Ruy Gomez de Silva. Mais le roi aime aussi Doña Sol, et se comporte en soudard jusqu’à céder quand il acquiert le titre d’empereur et la magnanimité qui sied à cette fonction. Hélas, le jour du mariage, un ancien serment rattrape Hernani qui se suicide, entraînant Doña Sol dans la tombe. Honneur, amour et pouvoir sont les ingrédients de cette tragédie dont les enjeux, dit Edouard Dossetto, « résonnent avec notre époque ». Le metteur en scène choisit, pour illustrer la modernité de la dramaturgie hugolienne, de transposer l’intrigue dans le milieu du grand banditisme et du crime organisé, pour « un Hernani à la sauce Peaky Blinders ».

Du rififi chez les bandits

« Pour trouver ce mélange de loyauté, de vengeance, de passion et d’amoralisme, dans un environnement charnière en Europe, les protagonistes sont plongés dans une univers mafieux contemporain en marge d’une Europe de l’Est déchirée entre tradition aristocratique et économie souterraine. » Cette actualisation d’un drame qui se joue entre « un bandit que l’échafaud réclame, puis un duc, puis un roi » permet à Edouard Dossetto d’offrir à la pièce une « nouvelle bataille, où la brutalité du drame rejoint les codes contemporains ». La mise en scène renoue ainsi avec le caractère shakespearien du texte, passant du comique au tragique et de l’onirique au réalisme. « Avec le soutien de l’alexandrin hugolien, chaque personnage cache une pensée, une arme ou un secret, au détour des vers, créant une tension propre aux codes contemporains du thriller et du cinéma noir. », dit Edouard Dossetto. En garde !

Catherine Robert