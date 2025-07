O Grupo Pé No Chão (Recife – Brésil) et la Cie Ophélia Théâtre (Grenoble – France) s’associent pour créer le puissant Roda Favela. Douze artistes aux multiples talents nous saisissent par la beauté et la justesse de leur interprétation, entre fresque documentaire et transcendance artistique.

Recife. Brésil. Une favela. On plante le décor dans une soirée bien entamée, musique et bières à gogo. Ça sent la vie à plein nez. On flaire l’odeur des pins environnants de la cour des Espaces Mistral. Roda Favela nous envahit de toute sa chaleur d’été. Les corps et les cœurs se lient à la fête, au plaisir d’être ensemble. Soudain, la réalité crue et brutale nous saute au visage, mettant fin à la scène de liesse provoquée par l’annonce d’un mariage. La grosse figure de Jair Bolsonaro, cette espèce de grande poupée d’Olinda (ville voisine de Recife) grand-guignolesque transperce la nuit. Elle se retrouve projetée sur des éléments de décor, sorte de casiers où chaque porte est une fenêtre sur l’âme du quartier. Des phrases obscènes fusent, à la sauce Trump. Les plaies béantes d’un gouvernement d’extrême-droite s’ouvrent pour laisser place à l’homophobie, au racisme envers les Afro-Brésiliens, au mépris de classe. Les artistes dégainent leurs casseroles vindicatives, symptômes et ecchymoses d’une politique ultra-libérale et d’une paupérisation massive de la société brésilienne. La violence étatique résonne avec la violence du quotidien. Celle de quartiers laissés en jachère où la police fait sa loi, tout comme les gangs. Celle qui marque les enfants, aussi. Mais au milieu de cette forêt épaisse, les robustes racines de la culture, de l’art et du collectif se réveillent.

« Ils sont la favela »

Loin de n’être qu’une masse informe de mains grouillantes et de CPF (numéro fiscal d’identification brésilien), chaque personnage et artiste de Roda Favela incarne une forme de résistance. Par la danse, la musique, la vidéo semi-documentaire, les prises de parole et le chant, ils font état de l’émulation et de la déliquescence d’un quartier. Le frevo rappelle les joies de la vie et du carnaval tandis que le funk carioca (dansée dans les baile funk) libère les corps, les hanches. Les jeux de jambe de la capoeira servent à affronter les démons intérieurs, dans un duel avec la mort. Et les hair whip (mouvement de tête circulaire qu’on retrouve entre autres dans la Vogue fem) multiples et hypnotisants tentent d’expurger l’absurdité du quotidien. Mais ils disent aussi l’épanouissement des cheveux, symbole des ancêtres et de la communauté. « Ils sont la favela », scande fièrement Gall Ribeiro, la protectrice du quartier aux mèches ardentes. En outre, la musique subjugue et touche par sa grande émotivité. On citera parmi tous ces moments d’une intensité rare, le solo de violoncelle (joué par Myrian Vitória Rufino Santos), celui de djembe (exécuté par Rita de Kássia Tenório dos Santos), ou encore la douce lamentation du berimbau, combinée à la force percussive de l’alfaia. Roda Favela convoque un ensemble d’images puissantes, où le Christ rédempteur tient deux flingues dans ses mains et où la douleur des corps exulte de rage. Ce qu’il ressort de cette énergie communicative, c’est la force de vivre, de sourire, d’agir en tant qu’artiste et de se soutenir par un art fier et fédérateur.