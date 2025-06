Cette création collective brésilienne de l’Ateliê do Gesto (« Danse Bête ») orchestre une traversée sensible entre corps, mémoire et instant présent.

Fondé par Daniel Calvet et João Paulo Gross, l’Ateliê do Gesto est reconnu pour ses recherches en danse contemporaine et pour la construction de son propre vocabulaire chorégraphique. Au cours de ses dix années d’histoire, le groupe a déjà créé six spectacles à son répertoire, et tourné dans neuf pays. Dança Boba (Danse Bête) est une sorte de pastiche où toutes les danses seraient réunies dans un duo plein d’humour, plutôt déjanté. Le spectacle se fonde sur la construction de danses à partir de jeux d’improvisation, qui tirent leur force de leur simplicité.

Une danse sensorielle et subtile

On y retrouve pêle-mêle de la technique classique, de la danse traditionnelle et contemporaine. La performance de l’Ateliê do Gesto propose une sorte d’expérience interactive dans laquelle le corps et le mouvement interagissent avec la caméra en temps réel. Cette ressource scénique élargit l’idée d’illusion et de théâtralité, créant un univers où tout peut être vidéo, mémoire et fiction à la fois. Avec une proposition innovante et sensible, Dança Boba promet d’offrir au public un moment sensoriel et poétique, où danse, improvisation et émotion s’entremêlent, dans un spectacle à plusieurs niveaux qui croise nostalgie et légèreté. Loin d‘être « idiote », l’œuvre réfléchit sur le temps et l’éphémère des gestes, composant une mise en scène pleine de métaphores et de significations. Dança Boba fait partie de la programmation de l’année du Brésil dans le Off 2025.

Nathalie Yokel