Avec « Derniers Feux », le jeune chorégraphe Némo Flouret s’inspire de la pyrotechnie et nous entraîne dans l’effervescence d’un spectacle en train de se créer.

Des échafaudages, de gros ventilateurs, des haut-parleurs, de longues lattes de bois, de larges panneaux de cartons, des lettres géantes, un projecteur sur roulettes, deux portants de vêtements colorés et onze performeurs qui manipulent ces objets, construisent et déconstruisent des décors éphémères, s’emparent d’un hygiaphone pour crier leurs instructions, déplacent la lumière, regardent les autres s’affairer, donnent le tempo en frappant un tambour, jouent de la trompette, de la guitare ou chantent, dansent toujours, dans un mouvement perpétuel, infini. Derniers feux nous montre une œuvre en train de se faire, dans toute sa prise de risque et son effervescence, une communauté à l’œuvre – sans hiérarchie entre chorégraphie, technique et musique, entre art et artisanat – qui agit pour que la magie du spectacle vivant opère. Et elle opère ici de la plus belle des manières !

Spectacle vivant et pyrotechnie

Pour cette pièce, sa première dans le cadre du Festival d’Avignon, le jeune chorégraphe s’est inspiré de la pyrotechnie, de l’excitation et de la fascination qu’elle provoque autant que de la frayeur et de la surprise que peuvent susciter ses détonations. Un feu d’artifice explose sur les échafaudages, les lattes de bois qui s’abattent au sol avec fracas nous font sursauter. Comme le spectacle vivant, la pyrotechnie est un art de l’éphémère, rassemblant un public qui attend d’être surpris ou émerveillé. Un art fragile et risqué. En ce soir de première, certains ont manifestement vu leurs attentes déçues et l’ont manifesté par des huées. Nous faisons partie de ceux, plus nombreux, qui se sont levés pour applaudir chaleureusement et défendre les artisans de cette très belle pièce, l’une des meilleures que nous ayons vues dans cette édition.

Delphine Baffour