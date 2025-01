« 100 % organique, bio, sans technologie ni pesticides ! », la musique de Faada Freddy, chantre de l’altérité, est un remède contre l’indifférence qui menace.

Gospel Journey, le premier disque sous son unique nom sorti en 2015, fut celui de la révélation, lui valant même une nomination aux Victoires de la Musique. À quarante ans, Faada Freddy réussissait une conversion, lui qui fut à la fondation de Daara J, combo de hip-hop made in Dakar. Assumant pleinement une personnalité à part, à l’instar de son personnage coiffé d’un chapeau melon et d’une futaie de dreadlocks, il affichait un style hors norme, un rien de dandysme à l’ancienne et une culture de la rue en phase avec l’actualité. Tout ce qui fait l’incomparable classe de ce chanteur capable de fréquenter bien des territoires : le gospel, la soul, la folk première pression, et le rock tout acoustique. Peu importe le genre pourvu qu’on ait du style, et le stylo qui suive.

Jacques Denis