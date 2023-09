En novembre 2022, Raphaëlle Rousseau créait Discussion avec DS à l’Athénée-Théâtre Louis Jouvet. La jeune comédienne, autrice et metteuse en scène reprend aujourd’hui son solo sensible et intimiste au Théâtre de la Bastille. Elle tire le rideau de l’invisible et initie une conversation avec celle qu’elle admire tant : Delphine Seyrig.

Elles sont toutes deux actrices et viennent à nous. L’une, sortie de l’école du Théâtre national de Bretagne en 2021, débute dans le métier. Elle a 31 ans, est pétrie de doutes, de peurs, s’appelle Raphaëlle Rousseau. L’autre est une icône quasi indépassable, une figure olympienne du cinéma, de l’art dramatique, des combats féministes. Une déesse, s’amuse à dire sa cadette, traduisant phonétiquement ses initiales. Bien sûr, Delphine Seyrig est morte. Et alors ? La scène n’est-il pas le lieu de tous les possibles ? L’endroit où l’invisible peut devenir visible, où le rêvé peut prendre chair pour transformer, pour embellir, pour réparer la réalité ? C’est le pari que fait Raphaëlle Rousseau. Elle convoque la présence de Delphine Seyrig pour lui confier ses découragements et lui demander conseil. Aussi surprenant que cela puisse paraître, l’interprète de L’Année dernière à Marienbad et de Jeanne Dielman lui répond, l’écoute, patiemment, s’ouvre à elle de ses expériences de femme et de comédienne pour l’épauler dans la déconstruction des schémas toxiques qui pourraient l’entraver, pour l’aider à construire sa propre vision de l’artiste qu’elle veut être.

Construction et déconstruction

Réunies devant nous pour un moment de théâtre tout à fait inattendu, Raphaëlle Rousseau et Delphine Seyrig se parlent, nous parlent avec beaucoup d’humour d’apprentissage, de fantômes, de culpabilité, de liberté, d’enfermement, de choix et de renoncements : professionnels et personnels. Et c’est là que cette proposition entre incarnation, voix off et textes projetés sur le mur de fond de scène prend toute sa dimension. Car Discussion avec DS ne se contente pas de mettre en perspective les flottements et les émois inhérents au métier d’actrice. La profondeur des choses dites (ou induites) vont droit au cœur de chacune et de chacun d’entre nous, quels que soient son âge, son genre, son histoire, son parcours, ses prédispositions pour l’insécurité ou l’instabilité. L’apparition toujours bouleversante de Delphine Seyrig nous envoûte. Littéralement. Celle de Raphaëlle Rousseau nous touche beaucoup aussi. À travers les fragilités et les interrogations qu’elle exprime, la jeune artiste crée un objet d’une grande singularité. Tout en distance facétieuse, tout en sincérité, Discussion avec DS fait exploser les cadres pour rendre bien vivante et réelle une gracieuse légèreté du non-être.

Manuel Piolat Soleymat