Valérian Guillaume écrit, met en scène et joue Richard dans les étoiles, dans laquelle il sacralise la frite à des fins pour le moins inédites. Son intrigue pose les fondements d’une ville isolée, et donne à voir avec talent le déterminisme à l’œuvre dans certains territoires.

« Gardez la frite ! » clame à chaque commande Loïc, le chef héritier de la baraque à frites de la ville. « Hourra ! » scandent les clients. Un rituel enragé auquel toute la ville se livre, commandant la croustillante denrée à un rythme effréné, toute la sainte journée. Loïc, docile, se plie à ce jeu incongru et répétitif. « Voici votre numéro de commande. Je vous laisse patienter sur le côté. Ça arrive, ça arrive… » Famille et amis se pressent au comptoir de sa petite cabane exiguë, surélevée telle un bâtiment sacré. Car dans cette ville, il ne se passe rien d’autre. Les frites sont le seul moyen de tenir et de dormir sur ses deux oreilles, quitte à venir en quémander à toute heure en cas de manque. Des frites, vraiment ? Impossible d’en être certain : jamais nous ne les verrons. Tout ne semble que fantasmé dans cette ville où rien ne bouge. « Cette année, en deux mois d’intervalle, la gare, le collège, l’hôpital ont fermé. Alors, on va aux frites » indique Ralph, une amie de Loïc, narratrice de l’ombre, seule témoin-spectatrice de cette sempiternelle scène quotidienne. On retrouve un peu de Nicolas Mathieu dans ce tableau franchement pas excitant, on pense aux Tuche et à leurs chaleureux repas, aux villes grises que l’on a parfois quittées avec soulagement. Loïc a hérité de l’activité de son père. Fierté de la famille, héros local. Surtout ne pas envisager autre chose. Mais au milieu de ses pelures et via son alter ego imaginaire Richard, il compose sa poésie du quotidien, celle aussi de son aliénation. « Écrire me détruit mais je ne sais rien faire d’autre. » Un jour, il baisse le rideau.

Rêver d’ailleurs, rêver meilleur

Avec La Course en 2019, Valérian Guillaume initiait une réflexion sur le monde du travail qu’il poursuit avec Richard dans les étoiles, où six comédiens interprètent une foule de personnages. Si l’on peut regretter une mise en scène trop chargée d’éléments visuels et scénographiques, c’est parce qu’on souhaiterait avoir l’œil et l’oreille pleinement alertes sur le texte, qui s’affiche sous nos yeux et découvre les réflexions métaphysiques de Loïc. Il est l’un des seuls à espérer plus, à penser loin, à s’autoriser l’ailleurs. Mais chez lui comme chez beaucoup d’autres, on se satisfait de ce que l’on a. Sa mère, formidable Giulia Dussollier, incarne un discours terriblement commun. « T’as tout et tu fais rien, tout le monde adore tes frites et toi tu te sabotes ! C’est fou ça quand même, les générations aujourd’hui ». Et oui. À défaut de s’imaginer dans un monde insensé, les générations d’aujourd’hui rêvent d’ailleurs. Comment leur en vouloir ?

Louise Chevillard