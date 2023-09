Anne Martinet adapte et interprète la célèbre nouvelle de Stefan Zweig avec élégance et subtilité. Une confidence intense mise en scène par Juan Crespillo.

Belle, élégante, subtile et entière, Anne Martinet porte les mots de cette aristocrate écossaise, veuve aisée sans grande occupation, qui raconte les vingt-heures qui ont transformé son destin. Lorsque face à un jeune joueur en perdition dans un casino, elle décida de s’élancer sur ses pas, fascinée et bouleversée, emplie du désir de le sauver du poison du jeu. Abandon brutal d’une vie confortable et rangée, l’élan incontrôlable de cette femme vers le joueur impénitent est raconté sans fard. Peu d’accessoires, quelques musiques de Bach à Arvo Pärt, c’est avant tout la langue, juste, limpide et tout en nuances de l’écrivain autrichien si habile à saisir les cheminements psychologiques tortueux de ses personnages, qui est ici rendue vivante par l’incarnation. La mise en scène est au service du texte, de son rythme et de sa musicalité.

« Chercher avec l’actrice d’être au plus près, au plus tendre, au plus physique du texte de Zweig » est l’ambition du metteur en scène Juan Crespillo. Éminemment théâtrale, la confidence en forme d’auto-analyse fait émerger le passé dans son intensité et sa fatalité, laisse voir aussi la honte et la culpabilité. Traversée de sentiments contradictoires, cette passion incandescente trouve sa place sur une scène de théâtre. « Zweig, le chasseur d’âmes. Il aime par l’intelligence. Il comprend par le cœur. Et les deux mêlés ensemble font que chez lui l’ardente curiosité psychologique a tous les caractères de la passion charnelle » confia son ami Romain Rolland. Une écriture intemporelle qui fait sens à toute époque.