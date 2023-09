Carmen avec un point, C’est tout ! Ou presque… Deux chaises, cinq musiciennes et une chanteuse-actrice-conteuse pour une délicieuse mise en abyme orchestrée par François Gremaud, où l’art lyrique flirte avec la conférence ludique.

Dans le cadre du Festival d’Automne à Paris, François Gremaud présente Carmen.dans quatre des lieux partenaires de la manifestation, dont le Théâtre de Suresnes Jean-Vilar, qui rejoint cette année l’aventure de ce kaléidoscope francilien. Rosemary Standley y raconte l’histoire de cette œuvre. Elle narre aussi celle de l’Opéra-Comique, où Carmen fut créée, et celle des démêlés de Georges Bizet avec les directeurs de la salle Favart et les librettistes Meilhac et Halévy, qu’il n’hésita pas à corriger. Elle évoque le public, un rien éberlué et un tantinet émoustillé, qu’on puisse ainsi raconter l’histoire d’une fille légère, ainsi que les pourfendeurs hypocrites de cet opéra qui deviendra le plus célèbre au monde. Ironie du sort : Bizet, terrassé par le four de la première, mourra trois mois après, sans savoir qu’il avait donné au monde un chef-d’œuvre. Les aficionados de la Carmencita se reporteront avec bonheur à Georges et Carmen, roman publié par Jean Rousselot chez Phebus en 2022, qui éclaire la genèse de cette œuvre culte et complète à merveille le spectacle de François Gremaud.

Olé !

Rosemary Standley met son charisme et son abattage au service d’une drôle de causerie, qu’accompagnent en alternance Sandra Borges Ariosa, Laurène Dif, Tjasha Gafner, Anastassia Lindeberg, Héléna Macherel, Célia Perrard, Irène Poma, Bera Romairone, Christel Sautaux et Sara Zazo Romero. Les musiciennes sont en fond de scène. Deux chaises suffisent à camper le décor que la truculente conférencière décrit en l’habitant. La place devant la manufacture de tabac, la taverne de Lillas Pastia, la grotte des contrebandiers et les abords des arènes : Rosemary Standley caracole librement à travers l’œuvre, chante quelques-unes des arias les plus célèbres, résume l’intrigue quand elle s’étire, se moque gentiment de Micaëla et de ses tresses un peu niaises, ainsi que du cordon qui relit ce grand benêt de José à sa mère. Le texte de François Gremaud, spirituel et délié, est d’une sautillante drôlerie. La musique de Luca Antignani, qui adapte Bizet, est interprétée avec talent. Les saillies féministes sont hilarantes, les explications historiques passionnantes : l’ensemble compose un spectacle joyeux et enthousiasmant, où l’on éprouve autant de bonheur à retrouver Carmen qu’à découvrir son histoire.

Catherine Robert