Porté par Clément Belhache et Caroline Maydat, ce spectacle incontournable de la compagnie Comme Si aborde la danse et le théâtre gestuel pour mieux parler de la solitude et du besoin de l’autre.

Spectacle multi-primé (plusieurs prix au concours Les Synodales en 2016, 1er prix de Riconoscimento alla Scrittura coreografica du Cortoindanza festival en 2017), Deux rien ne figure en effet pas pour rien, depuis si longtemps, au répertoire de la compagnie Comme Si. Porté par ses fondateurs Clément Belhache et Caroline Maydat, il est à leur image, puisque tous les deux sont autant danseur/danseuse que comédien/comédienne depuis leur formation commune à l’Ecole Départementale de Théâtre d’Evry. Résultat ? Un duo qui joue sur la poésie burlesque et le théâtre gestuel, dans la simplicité d’une présence fondée sur un binôme qui n’a nul besoin de se parler pour raconter le monde au-delà d’eux.

Une humanité au bord du gouffre de la société

Deux rien porte bien son titre, puisqu’il rend hommage à la fois au vide de l’existence et aux personnes laissées pour compte, aux moins que rien. Comme abandonnés sur un petit banc à peine assez large pour accueillir leurs corps, les deux protagonistes laissent s’écouler le temps. Pourtant, c’est dans ces intervalles que va s’inscrire la liberté, celle de l’imaginaire et du mouvement. S’ensuit une acceptation du tragique qui fera s’envoler la solitude, vers le jeu et le croisement entre le réel et la fiction. La fantaisie et l’émotion balayent l’étrangeté de leur présence de survivants, vers une humanité touchante.

Nathalie Yokel