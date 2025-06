Avec Laaroussa Quartet les chorégraphes tunisiens Selma et Sofiane Ouissi nous plongent dans l’artisanat ancestral des potières de Sejnane.

Figures majeures de la danse contemporaine dans le monde arabe, Selma et Sofiane Ouissi mêlent engagement artistique et social, aiment fusionner diverses disciplines pour explorer la notion de « sociétés rêvées ». En 2011, ils se rendent à Sejnane dans le nord-ouest de la Tunisie pour rencontrer des femmes potières. Celles-ci se transmettent un savoir ancestral de mère en fille : le façonnage de poupées d’argile, laaroussa. De ce geste artisanal répété depuis 3000 ans, le frère et la sœur tirent une expérience esthétique, une partition chorégraphique qu’ils interprètent eux-mêmes. Remettant aujourd’hui l’ouvrage sur le métier, ils revisitent leur pièce originale et la transmettent à quatre danseuses, accompagnant leur performance de vidéos documentaires et d’une nouvelle composition musicale.

Une approche pluridisciplinaire centrée sur la condition humaine

De ce labeur mille fois répété : recueil de l’eau, collecte, concassage et préparation de la terre, modelage puis polissage, Selma et Sofiane Ouissi tirent également un film de 30 minutes, Laaroussa Quartet – Immersion à Sejnane. Artisanat, danse et musique y sont réunis pour mieux nous faire sentir la qualité du corps de ces femmes que le duo décrit comme « libre et inventant son propre geste ». Comme Wadjan, un autre de leurs documentaires qui présente cinq artistes féminines répondant à la voix d’une réfugiée politique syrienne, il est à voir à l’Utopia Manutention.

Delphine Baffour