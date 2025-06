Stéphane Varupenne et Sébastien Pouderoux de La Comédie-Française reprennent à La Scala Provence leur spectacle Les Serge (Gainsbourg point barre), entre concert et stand-up.

Au sein de la Comédie-Française, Stéphane Varupenne et Sébastien Pouderoux forment un duo singulier, connu pour son art à mêler la musique au théâtre. Après Comme une pierre qui… (2015) sur Bob Dylan d’après Greil Marcus, dont Sébastien Pouderoux signe l’adaptation avec Marie Rémond et où il joue notamment avec Stéphanne Varupenne, les deux artistes créent ensemble en 2019 Les Serge (Gainsbourg point barre). Ce spectacle qu’ils qualifient de « concert stand-up » est un succès, qui ne cesse de séduire les amateurs de Serge Gainsbourg autant que les plus néophytes. Six comédiens-musiciens – les deux metteurs en scène accompagnés de Benjamin Lavernhe, Noam Morgensztern, Yoann Gasiorowski et Marie Oppert – y forment un groupe consacré au répertoire de Gainsbourg.

Sensualité et subversion

En traversant le vaste répertoire de Serge Gainsbourg, qui touche à de nombreux styles musicaux tels que le jazz, le rock, le reggae ou encore l’électro, la fine équipe des Serge (Gainsbourg point barre) cherche à interroger le public et à susciter sa curiosité. La dimension subversive du personnage est pour cela également traitée par le groupe, à travers la reconstitution d’entretiens donnés par le chanteur. C’est toutefois le Gainsbourg amoureux qui est le plus mis en lumière dans le spectacle, qui cherche à inviter son public à la découverte de la part intime et confidentielle de la célébrité.

Anaïs Heluin