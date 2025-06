La toute nouvelle création de Simonne Rizzo engage quatre danseurs et un Master of Ceremony dans une symphonie corporelle totale.

Nul besoin d’une création musicale pour accompagner Isicathulo : ici tout provient directement du plateau, que ce soit du travail du MC et rappeur Benjamin Peplon (alias Stav), ou du corps même des danseurs qui produisent leur propre musicalité. La pièce prend sa source dans le désir de la chorégraphe Simonne Rizzo de s’appuyer sur le stepping, une discipline fondée sur la percussion corporelle. Grâce à la collaboration avec les experts de cette pratique en France, Cheikh Sall et Mourad Bouhlali, la pièce devient une ode à la rencontre, à la résonnance du geste dans le corps, à la vibration comme exutoire d’où peut s’exprimer la singularité de chacun. Si ça percute au sens propre comme au sens figuré, la pièce prend aussi le temps de s’attacher aux forces et à la vulnérabilité de ses interprètes, en quête d’authenticité.

Nathalie Yokel