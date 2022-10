Festival OVNI, est une invitation à sortir des cases entre Malakoff, Châtillon et Vanves

Festival de l’inclassable, OVNI est une invitation à sortir des cases en se laissant bousculer. Une balade indisciplinée, entre Malakoff, Châtillon et Vanves.

Fruit de la complicité entre Malakoff scène nationale, le Théâtre Châtillon Clamart et le Théâtre de Vanves, le festival OVNI propose un voyage en onze spectacles, un film (Heart of a Dog, de Laurie Anderson), une exposition et une soirée électro (avec Beat&Beer), conçus en dehors des sentiers battus. L’exploration commence avec Pourama Pourama, de Gurshad Shaheman, et s’achève avec Les Gros patinent bien, d’Olivier Martin-Salvan et Pierre Guillois. Entre les deux, plusieurs étapes : Métal Mémoire, de Philippe Foch, Les Pièces manquantes, imaginées par Adrien Béal et le Théâtre Déplié, Paléolithique Story, de Mathieu Bauer, Funeral, par le collectif Ontroerend Goed, Future Folk Stories par le collectif Freddy Morezon, Transfiguration d’Olivier de Sagazan, Performeureuses, d’Hortense Belhôte, True Copy, par le collectif Berlin et Pollen & Plancton par Anne Careil et la compagnie Andrea Cavale. Un florilège d’Objets Vivants Non Identifiés à découvrir.

Catherine Robert