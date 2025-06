La compagnie L’idée du Nord dirigée par Benoît Giros poursuit son chemin avec l’auteur Denis Lachaud. Dans Le voyage d’hiver, ils inventent ensemble une cérémonie théâtrale pour la fin de vie.

Dans Le voyage d’hiver, l’accompagnement des personnes en fin de vie est observé depuis les transformations que provoque cette expérience chez les vivants. Écrit par Denis Lachaud, mis en scène par Benoît Giros, ce spectacle s’inscrit dans le cadre d’une collaboration de longue date entre l’auteur et la compagnie L’idée du Nord. Après une pièce sur le thème de la survie, puis La magie lente sur la violence faite à l’enfance et Jubiler sur l’amour à cinquante ans, cette nouvelle création sur la prise en charge de l’agonie est pour l’équipe une manière de « se confronter au monde en train de péricliter ». C’est aussi y chercher de la beauté et de la douceur.

24 fragments pour la fin

Bien que composé à partir d’un travail d’interviews et de rencontres réalisées par l’auteur et le metteur en scène en amont des répétitions, Le voyage d’hiver se présente comme une fiction. Autour d’un père dont la vie s’en va doucement, une femme et deux enfants incarnés par Muriel Gaudin, Mikaël Chirinian, et Benoît Giros sont là et tentent de faire au mieux. Loin d’être présentée de façon linéaire, leur trajectoire auprès de l’être aimé et sur le départ est fragmentée en 24 scènes. Autant que les poèmes mis en musique du Voyage d’hiver de Schubert, source d’inspiration majeure pour la compagnie, qui à travers cette cérémonie théâtrale entend sonder autant les douleurs qui entourent la mort que la sérénité qu’elle peut apporter.

