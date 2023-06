La compagnie belge Point Zéro réinvente le conte shakespearien à l’aide de marionnettes aux genres multiples, et fait de cette adaptation un « vaudeville féérique », où les conflits amoureux prennent une dimension onirique et politique.

La plus ensorcelée des pièces de William Shakespeare renait dans une adaptation haute en couleur. Jean-Michel d’Hoop, metteur en scène de cette épopée psychédélique, imagine dans la forêt une tribu de personnages aux identités de genre fluctuantes, libérés des « pulsions charnelles de l’inconscient, du contrôle social, de la censure et des interdits.». En faisant du bois un espace refuge face au machisme d’Athènes, la compagnie célèbre le pouvoir du théâtre en prenant quelques libertés, en redonnant du pouvoir d’agir aux figures féminines, en allégeant le texte de certains passages, tout en préservant la poésie et l’esprit original du texte de 1594.

Un Songe moderne, décalé et résolument drôle

Toute la magie de ce songe fantastique est ici portée par une quinzaine de marionnettes et leurs huit manipulateurs, offrant à la pièce tous les possibles du merveilleux. Leurs conventions brouillent les frontières des genres, offrent un double jeu, multiplient les identités. Pantins et marionnettistes se complètent pour créer un spectacle total qui révèle aussi les dessous du théâtre, ses mécanismes et sa magie. Ce Songe décalé tourbillonne avec les préoccupations contemporaines et promet une impertinence chérie. Au fond des bois où passions et haine règnent, les quatre amoureux rencontrent fées, illusions et diverses métamorphoses…

Louise Chevillard