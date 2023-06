Traversé par les difficultés d’une relation entre une professeure et un lycéen, Liberté élabore les voies d’une réconciliation, sur le temps d’un cours. À partir de 13 ans.

En plein cours d’Histoire, une violente altercation oppose Nicolas et Sophie, sa professeure. Il quitte le lycée, elle choisit de ne pas le signaler. Dans un spectacle qui dure le temps d’un cours, conçu à l’origine pour des salles de classe, Liberté raconte comment les deux personnages vont parvenir à trouver le chemin de la réconciliation. Créé suite à l’assassinat de Samuel Paty, sur fond de questionnements sur la liberté d’expression, mené par deux jeunes interprètes – Sophie Claret et Nicolas Dupont – dont les improvisations ont nourri l’écriture de Yann Verburgh, Liberté est une comédie qui rend hommage aux professeurs qui ont favorablement marqué nos vies, « à ces passeurs, à ces alchimistes qui ont su transformer le rébarbatif en joie et ce qui semblait inutile en outils précieux pour grandir ».

Eric Demey