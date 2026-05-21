« Deblozay », de la compagnie Rara Woulib, une procession festive

Pontoise, en juin, et Saint-Ouen-l’Aumône, en septembre, accueillent la grande déambulation organisée par la compagnie Rara Woulib : un théâtre à ciel ouvert, vibrant de sons et de souvenirs.

Deblozay (qui signifie « désordre » en créole haïtien) est la promesse d’une nuit pas comme les autres. Ce grand projet relationnel dans l’espace public prend la forme d’une déambulation festive et envoûtante, un cortège de fantômes et de récits oubliés, qui mêle théâtre, musique et chants du vaudou haïtien, arrangés par Alexandra Satger. Les tambours, les trompes et les voix des comédiens se mêlent pour ce voyage insolite à la croisée des mondes, au cours duquel les rejoignent des chorales, chœurs et chanteurs amateurs du Val-d’Oise, pour une expérience humaine et sensorielle unique, où tout un territoire entre en résonance.

Réenchanter la ville

Cet objet théâtral hybride, conçu et mis en scène par Julien Marchaisseau, propose une immersion où les frontières entre réel et imaginaire s’estompent, laissant place à une transe collective heureuse, tout à la joie d’être ensemble. Les choristes amateurs, incognito dans la foule, créent un étrange débordement sonore à l’intérieur et à l’extérieur du public : parce qu’on ne sait plus très bien qui est qui, des comédiens, dirigés par Wilda Philippe, ou des anonymes, on peut s’autoriser à chanter et à se laisser emporter par les vibrations de la musique rara, au cœur des paysages acoustiques imaginés par Jérémy Perrouin. Deblozay donne jour à une nouvelle façon de voir la ville, à un rêve éveillé, à une expérience unique…

Catherine Robert