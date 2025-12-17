David Bobée met en scène Un requiem allemand, direction Laurence Equilbey
La Seine musicale / requiem mis en scènePublié le 17 décembre 2025 - N° 339
David Bobée met en scène l’œuvre de Brahms Un requiem allemand, dirigé par Laurence Equilbey.
C’est l’une des idées fixes de Laurence Equilbey : donner à la musique un prolongement visuel, qu’il s’agisse d’un film (comme pour le Requiem de Fauré en 2023) ou de la mise en scène d’œuvres non lyriques. Après Fidelio de Beethoven en 2022, Elle retrouve David Bobée pour Un requiem allemand de Brahms, opus hors norme, en langue allemande, qui porte un message universel de consolation et d’espoir plus qu’il n’adhère à une doctrine. C’est un théâtre d’âme, tout intérieur, qui anime les deux solistes (ici la soprano Elsa Benoit et le baryton Samuel Hasselhorn), tandis que le chœur porte une fervente humanité – c’est évidemment accentus, un chœur habitué à habiter la scène, accompagné avec une sensible empathie par l’orchestre.
Jean-Guillaume Lebrun
A propos de l'événementUn requiem allemand
du jeudi 15 janvier 2026 au dimanche 18 janvier 2026
La Seine Musicale
Île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt
jeudi 15 Jan 2026 à 20:00, le samedi 17 Jan 2026 à 18:00 le dimanche 18 Jan 2026 à 16:30.
Tél. : 01 74 34 53 53.