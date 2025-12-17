La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°338
décembre 2025
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Classique / Opéra - Agenda

David Bobée met en scène Un requiem allemand, direction Laurence Equilbey

David Bobée met en scène Un requiem allemand, direction Laurence Equilbey - Critique sortie Classique / Opéra Boulogne-Billancourt La Seine Musicale
©La cheffe d’orchestre Laurence Equilbey
La cheffe d’orchestre Laurence Equilbey

La Seine musicale / requiem mis en scène

Publié le 17 décembre 2025 - N° 339

David Bobée met en scène l’œuvre de Brahms Un requiem allemand, dirigé par Laurence Equilbey.

C’est l’une des idées fixes de Laurence Equilbey : donner à la musique un prolongement visuel, qu’il s’agisse d’un film (comme pour le Requiem de Fauré en 2023) ou de la mise en scène d’œuvres non lyriques. Après Fidelio de Beethoven en 2022, Elle retrouve David Bobée pour Un requiem allemand de Brahms, opus hors norme, en langue allemande, qui porte un message universel de consolation et d’espoir plus qu’il n’adhère à une doctrine. C’est un théâtre d’âme, tout intérieur, qui anime les deux solistes (ici la soprano Elsa Benoit et le baryton Samuel Hasselhorn), tandis que le chœur porte une fervente humanité – c’est évidemment accentus, un chœur habitué à habiter la scène, accompagné avec une sensible empathie par l’orchestre.

 

Jean-Guillaume Lebrun

A propos de l'événement

Un requiem allemand
du jeudi 15 janvier 2026 au dimanche 18 janvier 2026
La Seine Musicale
Île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt

jeudi 15 Jan 2026 à 20:00, le samedi 17 Jan 2026 à 18:00 le dimanche 18 Jan 2026 à 16:30.

Tél. : 01 74 34 53 53.

Tous les articles Classique / Opéra

A lire aussi sur La Terrasse

x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur la musique classique

S'inscrire à la newsletter
92000abonnés
0abonnés
46900abonnés
5283abonnés
article suivant

12e Biennale du quatuor à cordes en 2026, du répertoire aux écritures ...
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur le Classique / l'Opéra

S'inscrire