David Bobée met en scène l’œuvre de Brahms Un requiem allemand, dirigé par Laurence Equilbey.

C’est l’une des idées fixes de Laurence Equilbey : donner à la musique un prolongement visuel, qu’il s’agisse d’un film (comme pour le Requiem de Fauré en 2023) ou de la mise en scène d’œuvres non lyriques. Après Fidelio de Beethoven en 2022, Elle retrouve David Bobée pour Un requiem allemand de Brahms, opus hors norme, en langue allemande, qui porte un message universel de consolation et d’espoir plus qu’il n’adhère à une doctrine. C’est un théâtre d’âme, tout intérieur, qui anime les deux solistes (ici la soprano Elsa Benoit et le baryton Samuel Hasselhorn), tandis que le chœur porte une fervente humanité – c’est évidemment accentus, un chœur habitué à habiter la scène, accompagné avec une sensible empathie par l’orchestre.

Jean-Guillaume Lebrun