N°338
décembre 2025
Andrès Orozco-Estrada dirige Chostakovitch avec l’orchestre de Paris

©Andrès Orozco-Estrada © Werner Kmetitsch
Andrès Orozco-Estrada © Werner Kmetitsch

Publié le 17 décembre 2025 - N° 339

Andrès Orozco-Estrada dirige Chostakovitch (Concerto pour violoncelle n° 2 avec Gautier Capuçon) et Dvořák (Symphonie « du Nouveau Monde »).

En ouverture de saison, Klaus Mäkelä avait dirigé la première des Fanfares for the Uncommon Woman de Joan Tower (née en 1938), figure importante de la musique états-unienne. La cinquième, écrite pour quatre trompettes, introduit ce concert dont elle donne en partie le ton : il y a bien des fanfares chez Chostakovitch – inquiétantes, écrasantes face aux méditations solitaires du violoncelliste – comme dans la Symphonie « du Nouveau Monde », où, là aussi, elles peuvent figurer l’immensité dans laquelle se perdrait l’individualité nostalgique du compositeur. La direction énergique et souple d’Andrès Orozco-Estrada devrait faire sonner l’Orchestre de Paris et ses trompettes.

 

Jean-Guillaume Lebrun

A propos de l'événement

Andrès Orozco-Estrada
du jeudi 15 janvier 2026 au vendredi 16 janvier 2026
Philharmonie
221 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris

à 20h. Tél. : 01 44 84 44 84.

