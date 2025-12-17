Andrès Orozco-Estrada dirige Chostakovitch (Concerto pour violoncelle n° 2 avec Gautier Capuçon) et Dvořák (Symphonie « du Nouveau Monde »).

En ouverture de saison, Klaus Mäkelä avait dirigé la première des Fanfares for the Uncommon Woman de Joan Tower (née en 1938), figure importante de la musique états-unienne. La cinquième, écrite pour quatre trompettes, introduit ce concert dont elle donne en partie le ton : il y a bien des fanfares chez Chostakovitch – inquiétantes, écrasantes face aux méditations solitaires du violoncelliste – comme dans la Symphonie « du Nouveau Monde », où, là aussi, elles peuvent figurer l’immensité dans laquelle se perdrait l’individualité nostalgique du compositeur. La direction énergique et souple d’Andrès Orozco-Estrada devrait faire sonner l’Orchestre de Paris et ses trompettes.

Jean-Guillaume Lebrun