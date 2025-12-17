Ted Huffman met en scène une nouvelle production de Werther à l’Opéra Comique. Aux côtés de Raphaël Pichon et Pygmalion dans la fosse, Pene Pati incarne le héros du roman de Goethe.

Quand en 1774 paraît Les Souffrances du jeune Werther de Goethe, l’écho de l’amour contrarié du héros pour Charlotte est tel qu’il marque le préromantisme du Sturm und Drang, au point d’en devenir une sorte d’emblème. Plus d’un siècle après, quand Massenet adapte le roman épistolaire à l’opéra, il doit d’abord faire l’épreuve du succès à Vienne en 1892, en traduction allemande, avant d’arriver sur la scène de Favart l’année suivante, dans sa langue originale, et de devenir l’un des titres incontournables de l’institution parisienne. L’air du rôle-titre au troisième acte, qui rallume sa passion au souvenir des vers d’Ossian, « Pourquoi me réveiller, ô souffle du printemps », est au répertoire de tous les grands ténors. Récemment nommé à la tête du Festival d’Aix-en-Provence, Ted Huffman met en scène cette tragédie bourgeoise, ramassée avec une saisissante économie dramatique. Après Lakmé en 2022, Raphaël Pichon poursuit son exploration du romantisme français, servi ici par l’un des ténors les plus solaires du moment, Pene Patti.

Gilles Charlassier