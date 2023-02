Dark was the night d’Emmanuel Meirieu

Après la création en 2019 de La Fin de l’homme rouge, et la reprise de Mon Traître en 2020, Emmanuel Meirieu revient aux Gémeaux pour un mémorial sidéral à la gloire des invisibles.

« À la fin des années 70, la Nasa lance la sonde Voyager dans l’espace interstellaire. Sur sa paroi, est fixé un disque en or sur lequel est gravé le plus beau de la terre et des humains. Dans quarante millions d’années, au grand maximum, l’humanité aura disparu. Le soleil, lui, disparaîtra dans un milliard d’années. Ce disque est donc notre dernière trace dans le cosmos, lancé avec l’espoir que des extraterrestres le découvrent et le lisent un jour. Il comporte 118 images, des visages, des paysages, l’ADN humain, le son d’un baiser, d’un volcan, d’un train, 55 manières de dire bonjour et 27 morceaux de musique dont ce blues de Blind Willie Johnson, Dark was the night, cold was the ground. Ce chant, écrit par un Noir du Texas, orphelin de mère, dont paraît-il son père fit fondre les deux yeux en lui jetant de la soupe brûlante au visage, qui fut musicien ambulant et enregistra 30 chansons pour la Columbia avant de mourir d’une pneumonie dans les ruines de sa maison incendiée, a franchi les limites de notre galaxie depuis 2012.

Donner une voix aux sans voix

Willie Johnson est devenu notre ambassadeur grâce à ce monument absolu. Je trouve magnifique qu’il soit ce qui restera de nous. J’ai du mal avec la grande Histoire qui choisit mal ses héros, et je suis heureux que Willie demeure dans le temps et l’espace plus longtemps que Colbert. Pour faire de cette histoire un spectacle, je déplace un peu le geste que je maîtrise, celui du témoignage face au public. Je cherche un nouveau geste, avec sa part de risque et d’inconnu, à partir de sources documentaires qui vont de l’aventure des sondes Voyager à l’histoire des descendants d’esclaves, en passant par le blues sanctifié. Dans le théâtre public, il y a encore une place pour raconter ces histoires-là, pour donner une voix aux sans voix. Même s’il y a autant de façons de faire du théâtre que de gens qui en font, je suis heureux d’être à l’abri dans cette citadelle de valeurs où on m’écoute et on me fait confiance. »

Propos recueillis par Catherine Robert