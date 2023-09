Pour fêter comme il se doit la saison qui débute, le Théâtre Louis Aragon de Tremblay propose le temps fort : Danse Dehors Dedans. Rendez-vous le samedi 23 septembre pour quatre spectacles – gratuits sur réservation !

Les festivités débuteront à 16h30 avec Nyst de Mellina Boubetra dans le Parc forestier de la Poudrerie tout proche. Avec Julie Compans, spécialiste de l’audiodescription, elles proposent un duo complémentaire entre la voix de l’une et le mouvement de l’autre. « Les mots disent le geste » et forment un poème sensible à découvrir les yeux fermés. À 16h30 également, Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou présenteront Aristide et Bastien, un duo où la rencontre de deux personnalités du hip-hop se danse avec vibration. Au sein de l’espace de verdure, ces deux petites formes d’à peine trente minutes constituent une première partie de journée en poésie et en émotions.

Danse, repas puis DJ Set

Retour à deux pas du TLA, au Parc du centre-ville pour 18h30 avec la suite du programme. Olga Dukhovnaya décortique le célèbre ballet russe dans Swan Lake Solo pour en isoler la technique et la transposer sur une partition électronique, en boucle jusqu’à épuisement. Toujours à 18h30 (il faudra choisir !), Lumi Sow et son collectif Sons of Wind, artistes en résidence au TLA les deux saisons passées, présenteront leur première pièce Bounce. Une pièce d’une heure pour célébrer le hip-hop et le freestyle, qui unit les corps dans une énergie commune et solidaire. À 20h enfin, rendez-vous sur le parvis du théâtre pour un repas de fête ainsi qu’un DJ set animé par Sons of winds. Il sera alors temps de célébrer la saison à venir, la si vivifiante relation entre le public et le spectacle vivant.

Louise Chevillard