Mathilde Roux convoque la célèbre sorcière Baba Yaga et mêle arts plastique et chorégraphique dans un conte initiatique qui séduira petits et grands.

Le conte slave Vassilissa la très belle, qui met en scène le parcours initiatique de la toute jeune Vassilissa et sa rencontre avec la sorcière Baba Yaga, maîtresse de la nature et des éléments, a inspiré Mathilde Roux, à la tête de la compagnie Buzzing Grass. Elle le revisite dans un spectacle qui mêle judicieusement à la danse des deux héroïnes les peintures de Kristina Strelkova créées en live. « Une histoire féminine entre une sorcière et une petite fille qui rend compte de l’importance vitale de l’intuition et de l’écoute de soi pour survivre dans le monde ».

Delphine Baffour