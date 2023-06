L’extraordinaire comédien qu’est Jean-Claude Drouot, dont chaque incarnation a laissé des traces indélébiles au théâtre, comme au cinéma ou à la télévision, a choisi d’adapter, pour la scène et pour lui-même, seul en scène, les derniers poèmes de Victor Hugo.

Avec cet amour qu’il a des textes et des mots, cette splendide envie qui l’anime de le transmettre, l’ex-sociétaire de la Comédie-Française désormais à la tête de sa propre compagnie a choisi de s’intéresser au dernier recueil de Victor Hugo dont la pièce porte le nom : L’art d’être grand-Père. « Devenu ‘l’aïeul’ à mon tour et plein d’admiration pour l’audace des derniers textes de l’immense poète, j’ose, explique Jean-Claude Drouot, vouloir visiter et incarner cette parole intérieure de Victor Hugo, son sourire heureux dans son recueillement et sa contemplation ». Seul en scène, le comédien propose une traversée de ce testament poétique, ode autant qu’adresse à l’enfance, dont la portée n’en reste pas moins politique.

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens