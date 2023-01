Dans ce monde de Thomas Lebrun

La pièce pour le jeune public et les familles créée par Thomas Lebrun en 2018 continue son voyage à travers les pays et les corps d’ici et d’ailleurs.

Voir Dans ce monde, c’est comme ouvrir un Livre des Merveilles plus qu’un manuel de géographie. Si le point de départ reste une plongée musicale, visuelle et chorégraphique dans la culture d’un pays, il ne faut pas s’attendre à une leçon de choses. L’abstraction et l’épure sont au rendez-vous de ce spectacle qui évolue petit à petit en un arc-en-ciel de sensations. Les danseurs s’habillent d’images et d’imaginaires qui transforment le défilé en variations toujours plus étonnantes, pleines de textures et de couleurs. Le Vietnam, le Mali, la Mongolie, la Russie, le Brésil, l’Algérie… : les pays se succèdent, se retrouvent dans d’infimes détails plus que dans leur folklore, puis dialoguent pour constituer la plus belle des communautés dansantes à travers les corps d’ici et de maintenant.

N. Yokel