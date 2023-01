Thomas Lebrun met en danse les voix et multiples facettes de Margueritte Duras dans L’envahissement de l’être, un éblouissant solo où sa propre personnalité et celle de l’écrivaine s’entrelacent.

Thomas Lebrun a une fréquentation intime de Marguerite Duras. Il avoue ne pas la lire mais écoute avec régularité Le Ravissement de la parole – Les grandes heures INA – Radio France, un très large recueil d’interviews de la femme de lettres enregistrées sur plusieurs décennies. À partir de ce matériel sonore dont il a extrait une essence forcément subjective, mais aussi de films et chansons dont elle est l’autrice – quel bonheur de retrouver les voix sublimes d’Emmanuelle Riva, Jeanne Moreau ou Delphine Seyrig ! – il dessine un portrait aux multiples facettes de l’écrivaine qui pourrait tout aussi bien être le sien.

Ravissement de la parole et ravissement du geste

Au Ravissement de la parole donc, il adjoint avec intelligence et grâce le ravissement du geste. Sa danse est précise, profondément incarnée, souvent bouleversante, au grand jamais illustrative. Avec une économie de costumes et de décors qui offrent des sommets de poésie, il sait être une Margueritte Duras vieillissante comme dans un même élan Anne-Marie Stretter et le vice-consul de Lahore, héroïne et héros du film India Song, tout en restant Thomas Lebrun. De l’enfance pauvre à la douleur d’écrire, du militantisme à l’humour irrépressible, de l’Indochine à la Riviera, il nous offre un passionnant et émouvant voyage en terre durassienne, autant qu’il se livre. Cet Envahissement de l’être est facétieux, élégant et terriblement émouvant, en un mot délicieux.

Delphine Baffour