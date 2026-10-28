Dans le cadre des célébrations du 140ème anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Corée, l’Opéra national Montpellier Occitanie présente la première française de L’Opéra des fleurs de Uzong Choe, coproduite avec le Korea National Opera, où l’ouvrage a été créé en 2025.

En 2020, Sam-Shik Pai, célèbre auteur de théâtre qui, dans son œuvre, aborde l’histoire de la Corée sous l’angle de l’intime, donnait à la scène Hwajeonga – littéralement Chanson des galettes de fleurs. L’action se déroule en 1950, à la veille de la guerre de Corée. Neuf femmes, qui, depuis la fin de l’occupation japonaise, ont toutes traversé des épreuves, et la plupart perdu un proche, se réunissent un soir de printemps pour fêter les soixante ans de Madame Kim. Au fil de ce pique-nique de retrouvailles, où l’on partage des galettes de riz ornées de pétales de fleurs, affleurent les souvenirs, comme une parenthèse nostalgique, avant les événements tragiques qui bouleverseront à nouveau les vies. De sa pièce, Sam-Shik Pai a tiré un livret pour un opéra homonyme d’Uzong Choe, créé en 2025 par le Korea National Opera, à Séoul, dans une mise en scène de Youngdoo Jung. En s’inspirant des tenues traditionnelles, l’œuvre fait ressortir les liens tissés à travers les générations, entre la mémoire et le présent. Figure reconnue du théâtre musical depuis trente ans, Uzong Choe a imaginé une partition au lyrisme subtil, qui réinvente l’héritage des arts coréens avec l’efficacité expressive de la comédie musicale. La succession de récits, airs, duos et chœurs décline toute la palette d’émotions vécues par les personnages, traduite dans une musique dépassant les clivages culturels.

Une anthologie du chant coréen

Le programme Masterful Harmony (À la cour de Corée), présenté par Yoon-jeong Heo, dans le même cadre de la saison France-Corée, traverse également les époques, en insérant une page contemporaine de Donald Womack au milieu d’une anthologie du chant traditionnel coréen. Entourée de percussionnistes et de chanteurs, la joueuse de geomungo, une cithare millénaire à six cordes de soie pincées avec un bâton de bambou, autrefois réservée à l’élite masculine, fait ressortir la veine méditative du jeongga, expression vocale nourrie de poésie savante, et destinée à l’aristocratie, et la narration riche en péripéties du pansori, art de récit chanté d’origine populaire, qui a acquis au XIXème siècle ses lettres de noblesse.

Gilles Charlassier