Daniel Benoin revient à la nouvelle de l’écrivain et dramaturge Botho Strauss (1944-2007), avec Aurélie Saada dans le rôle d’une femme abandonnée qui se libère par l’acte d’écrire. La mise en scène élégante et maîtrisée révèle une traversée intérieure au cœur de l’intime. Une prise de parole éperdue, solitaire, où se mêlent douleur et grandeur.

Plus de 30 ans après l’avoir créée en compagnie d’Anémone, Daniel Benoin, qui mit en scène du même auteur Les Sept Portes (1991), revient à cette partition méconnue, nourri par l’expérience du temps. Le temps qui, toujours, s’avère un sujet essentiel parmi ceux qu’explore l’écrivain et dramaturge Botho Strauss (1944-2007), révélé notamment par Peter Stein, Luc Bondy, Claude Régy ou Alain Françon. Souvent, à l’instar des pièces Le Temps et la Chambre ou Grand et Petit, ses personnages principaux sont des femmes, en quête de soi malgré la perte, le vide, le désarroi. Personne d’autre n’est pas une pièce de théâtre, mais l’adaptation d’une nouvelle du recueil éponyme, bouleversant portrait d’une femme qui a vécu près de vingt ans avec un homme, qui la quitte et se marie avec une autre. L’écriture forte et singulière, à la fois ancrée dans le concret humain et délestée des habituels enjeux réalistes, explore la vérité de l’intime et l’horizon du sens, laissant place à la fragilité de l’être en souffrance mais aussi à la lutte pour la vie – pour sa vie. À l’occasion du mariage de son ex-amant avec sa jeune épouse, cette femme sans nom qui n’a pas eu d’enfant avec lui, qui n’a « plus rien dans les bras », prend la parole. Elle écrit à celui qui a partagé sa vie des années durant, dans une infinie douleur. La mise en scène élégante et maîtrisée dessine un paysage intérieur centré sur l’acte d’écrire libérateur d’une femme déchirée mais combative, sur l’acte de raconter pour apprivoiser le vide.

Des mots contre l’effacement du temps commun

Les mots s’adressent à elle-même autant qu’à l’absent qui l’a abandonnée, ils expriment le cœur nu de son âme, ils s’élèvent entre le passé irrévocable et l’inconnu, « contre l’effacement de notre temps commun ». Daniel Benoin a choisi de confier cette « lettre de mariage » à Aurélie Saada, qui confie que le texte fait écho à son propre vécu. Connue surtout comme compositrice et chanteuse, notamment avec le groupe Brigitte, comédienne pour le cinéma ou la télévision, elle se lance pour la première fois sur une scène de théâtre. Le défi est ici de laisser advenir l’émotion au cœur de la forme théâtrale, et au-delà du texte même, dans un lâcher-prise qui puise au plus profond de soi. Comme le préfigure la belle scène inaugurale, elle y parvient avec une énergie rayonnante. Dans un espace nu, déserté, tel un vestige abîmé et défait des traces du temps, ne subsistent qu’un bureau, un piano, des papiers épars et froissés, la veste de l’absent et son portrait – la scénographie adéquate est signée par Virgil Koering. Ce lieu de solitude fait aussi place au rêve, à l’envahissement des non-dits qui habitent l’esprit de l’héroïne, auxquels les belles vidéos de Paulo Correia donnent corps. Parfois la comédienne fait entendre quelques extraits chantés autour de l’amour signés Nat King Cole et autres figures jazz. L’ensemble compose une poignante traversée intérieure, tout en nuances et contrastes.

Agnès Santi