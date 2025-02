Après Sous nos yeux en 2021 et En travers de sa gorge en 2022, Marc Lainé clôt sa Trilogie fantastique avec Entre vos mains, une exposition-spectacle déambulatoire qui nous plonge dans l’œuvre protéiforme d’un artiste médiumnique. Créée à la Comédie de Valence, cette proposition singulière est présentée au T2G.

Marc Lainé aime inventer des récits foisonnants peuplés de fantômes, de disparitions, de possessions. Des récits de théâtre qui, à l’occasion, peuvent s’affranchir des codes classiques de la représentation pour proposer des expériences immersives, voire participatives. Pour preuve, Entre vos mains, le dernier opus de la Trilogie fantastique élaborée par le directeur de la Comédie de Valence (chaque partie peut être vue indépendamment), prend la forme d’une exposition-spectacle se visitant, par petits groupes, un casque sur les oreilles, lors d’une déambulation audio-guidée au sein d’un dispositif scénographique composé de sept pavillons et d’un espace annexe. Une voix (interprétée par Yanis Skouta) se présente comme celle d’un personnage appelé Mehdi Lamrani. Elle raconte à chacune et chacun son histoire : celle d’un artiste médiumnique pluridisciplinaire qui a accompli de nombreuses œuvres sous l’impulsion de créatrices et créateurs décédés, lors de phénomènes de possession. Sept de ces œuvres sont réunies dans la première exposition de l’artiste, intitulée Entre vos mains, qui constitue l’élément central de la fiction théâtrale du même nom.

La main et non l’esprit

« Je ne suis que la main qui exécute et non l’esprit qui conçoit », affirmait Augustin Lesage (1876-1954), peintre brut rattaché au mouvement spirite dont s’est inspiré Marc Lainé pour imaginer le parcours de Mehdi Lamrani. Mais ce personnage dit-il la vérité ? N’est-il pas un mystificateur qui fabule pour faire sensation ? Derrière ces interrogations se dessine celle, fondamentale, de l’origine de l’acte créateur. La main peut-elle agir indépendamment de l’esprit ? Si oui, par quoi ou par qui est-elle animée ? C’est ce chemin de réflexion intrigant que dessine Entre nos mains par le biais d’œuvres courtes (plastiques, filmiques, chorégraphiques, musicales, littéraires) présentées à l’intérieur des différents espaces du spectacle. Les enjeux dramaturgiques et le cadre scénographique de cette proposition ambitieuse séduisent d’emblée. Mais le panorama hétérogène qui s’organise, de pièce en pièce, à la faveur des œuvres conçues par Bertrand Belin, Penda Diouf, Mickaël Phelippeau, Alice Zeniter, Stephan Zimmerli, Éric Minh Cuong Castaing et No Anger (membres de l’Ensemble artistique de La Comédie de Valence) est inégal. Un peu trop exposition, pas tout à fait assez spectacle, le troisième volet d’Une Trilogie fantastique gagnerait à s’enrichir d’une ligne narrative supplémentaire pour nous gagner, entièrement, à la particularité de ses secrets et de ses mystères.

Manuel Piolat Soleymat