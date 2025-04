Daniela Kerck met en scène l’oratorio profane de Schumann, que Laurence Equilbey dirige à la tête d’Insula Orchestra et du chœur Accentus.

Il est parfois des œuvres rares qui reviennent dans l’air du temps. Le Paradis et la Péri, rare incursion lyrique du compositeur, retrouve ainsi le chemin des salles de concert : en 2016 avec Daniel Harding, l’an prochain avec Philippe Jordan et deux fois – sur instruments d’époque – ce mois-ci, par Jordi Savall le 12 mai à la Philharmonie et, juste après, à La Seine musicale sous la direction de Laurence Equilbey. Cette dernière proposition s’enrichit d’une mise en scène et d’un travail vidéo confiés à Daniela Kerck et Astrid Steiner. Un choix judicieux autant qu’audacieux pour cet ouvrage que Schumann situait à mi-chemin de l’oratorio et de l’opéra et qui déploie une poésie et une musique célestes pour un récit de rédemption syncrétique et imagé : trois actes qui sont trois tentatives pour un ange déchu (la Péri) de regagner le Paradis. Dans le rôle de l’ange, la soprano Johanni van Oostrum, interprète idéale du répertoire romantique.

Jean-Guillaume Lebrun