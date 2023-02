Cycle « Femmes compositrices », Cinq siècles de musique sont relus au féminin

Musique vocale avec Marie-Laure Garnier, œuvres pour piano, flûte ou saxophone… Cinq siècles de musique sont relus au féminin.

Le chemin est encore long, mais les femmes commencent à retrouver une place dans l’histoire de la musique. Ce cycle de huit concerts replacent les compositrices dans leurs époques respectives, depuis le baroque français et italien (avec Marie Perbost et Claire Lefilliâtre le 2 mars, puis avec Eva Zaïcik et Le Consort le 30) jusqu’à nos jours. Depuis assez longtemps déjà, la figure féminine de célèbres couples ou fratries musicales a retrouvé la lumière : magnifique interprète de Robert Schumann (elle interprète le Quintette op. 44 avec le Quatuor Danel le 6 mars), Dana Ciocarlie aborde avec la même passion la musique de Clara Wieck ; et le Quatuor en mi bémol majeur de Fanny Mendelssohn vient, pour ce concert, éclipser l’œuvre de son frère Felix.

« La plume comme seule arme »

Surtout, ce cycle invite à découvrir celles qui ont, comme il le proclame en sous-titre, « la plume comme seule arme ». C’est en effet la force de l’écriture – et la curiosité d’artistes comme la violoncelliste Emmanuelle Bertrand et le pianiste Pascal Amoyel (13 mars) – qui tire aujourd’hui de l’oubli l’œuvre de Rita Strohl (1865-1941). Nadia et Lili Boulanger, Augusta Holmès, Mel Bonis : ces noms seraient depuis longtemps familiers s’ils n’étaient ceux de compositrices. Ils le deviennent chaque jour un peu plus, comme celui de créatrices d’aujourd’hui, telle Édith Canat de Chizy (née en 1950), qui figure au programme de cinq des huit concerts.

Jean-Guillaume Lebrun